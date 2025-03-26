В Екатеринбурге возбудили дело после падения футбольных ворот на мальчика

Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после инцидента с падением ворот на 11-летнего мальчика на площадке спортивной школы «Факел», из-за чего он получил тяжелые травмы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Как добавили в СКР Свердловской области, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Инцидент произошел 25 марта около 16:00, когда пятиклассник играл в футбол. Он повис на воротах, которые начали падать — он попытался удержать их, но сам упал на поле, а ворота упали сверху. Мальчик был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Сам он является воспитанником спортшколы «Факел», посещал тренировки на данном поле неоднократно. Вход на поле свободный.

Сотрудники ведомств выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее суд обязал МБУ «Горнолыжная спортивная школа» в Кировграде (Свердловская область) заплатить за травму ребенка во время тренировки 500 тыс. руб. Он упал и получил травмы из-за того, что тренер слишком сильно затянула ботинок с роликами.

Ирина Пичурина