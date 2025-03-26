В Тольятти названо новое место для размещения удаленной с Центральной площади ярмарки

В управлении потребительского рынка администрации Тольятти прошло очередное совещание по поводу размещения ярмарки, которая прежде располагалась на Центральной площади. Об этом сообщил в своих социальных сетях депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам депутата, на данный момент самым предпочтительным вариантом для нового размещения ярмарки является площадка между бывшим спорткомплексом «Юность» и одноименным стадионом на улице Ленина.

«Работники управления потребительского рынка прорабатывают этот вариант, и на следующей неделе будет известно, насколько этот участок подходит для переноса туда торговых рядов, которые убрали с Центральной площади»,— сообщил господин Гусейнов.

Ранее одним из вариантов размещения ярмарки рассматривался участок под бывшим рынком «Поле чудес» на улице Мира, но жителям близлежащих домов это не понравилось.

Неприятности у торговцев с Центральной площади начались после визита туда тогда еще врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, к которому поступили обращения горожан с нареканиями в адрес ярмарки. Бывший тогда главой Тольятти Николай Ренц объяснил, что с оператором ярмарки заключен срочный безвозмездный договор на размещение на период до 2026 года. Однако господин Федорищев увиденным остался недоволен и поручил городским властям представить план по реорганизации пространства.

Алексей Алексеев