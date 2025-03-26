Главе СКР доложат, почему саратовскому мальчику не выдают слуховой аппарат

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах процессуальной проверки по обращению о необеспечении ребенка-инвалида техническим средством реабилитации. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Саратовской области рассказала, что ее 9-летний сын, являющийся инвалидом, не может получить слуховой аппарат. В конце минувшего года женщина подала документы на техническое средство реабилитации, заявку одобрили, но вместо слухового аппарата ей предложили незначительную компенсацию. Заявительница от нее отказалась.

Павел Фролов