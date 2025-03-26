Сервис для обращений жителей о состоянии дорог запустили в Удмуртии
В Удмуртии запустили сервис для обращений жителей о проблемах с дорожной инфраструктурой Ижевска и региональных трасс через Единую службу помощи «122», сообщил в Telegram заместитель председателя правительства республики Тимур Меджитов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Обращения принимаются среди прочего по вопросам состояния дорожного полотна, разметки, освещения, тротуаров, обочин, парковок, дорожных знаков и светофоров, остановок общественного транспорта. Кроме того, жители могут сообщить о необходимости уборки снега и дорожных работ.
Обращение по номеру «122» примет голосовой помощник или оператор. Также доступен чат-бот на сайте МФЦ.