Водоснабжение Отрадного Самарской области восстановлено

В Отрадном восстановлено водоснабжение, прекратившееся вчера, 25 марта, из-за работ на насосной станции первого подъема. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что на время проведения работ без холодного водоснабжения остались потребители Отрадного и сел Черновка и Муханово Кинель-Черкасского района — всего 456 многоквартирных и 2012 частных жилых домов, а также 32 социально-значимых объекта.

Глава Отрадного Владимир Чихирев заявил, что инцидент связан с началом половодья в реке Большой Кинель.

«В целях недопущения заливания водозаборных оголовков эксплуатирующая организация проводит промывки донного оголовка. На периоды проведения работ по промывке оголовков останавливается подача воды на город, после чего производится наполнение резервуаров чистой водой и подача воды населению возобновляется»,— рассказал чиновник.

Алексей Алексеев