В Кисловодске утвердили охранную зону «Лермонтовского водопада»

В Ставропольском крае утвердили охранную зону для памятника природы «Лермонтовский водопад» в Кисловодске. Следует из постановления, подписанного губернатором Владимиром Владимировым и опубликованного на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Цель создания зоны — защитить памятник от негативного человеческого воздействия, включая населенные пункты. Площадь охранной зоны составляет 0,18 га. Ее границы будут отмечены предупредительными аншлагами и информационными знаками»,— сообщается в документе.

В пределах охранной зоны запрещено разводить костры, выбрасывать мусор, запускать пиротехнику, мыть автомобили и проводить геологические работы.

Николай Аксенов