Замгендира МУП «ИжГЭТ» отправили под домашний арест по делу о подневольном труде

Индустриальный райсуд Ижевска изменил меру пресечения заместителю генерального директора—главному инженеру МУП «ИжГЭТ» Владимиру Елфимову по делу о привлечении сотрудников предприятия к стройработам на своей земле, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Фигуранта отправили под домашний арест до 28 апреля. Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. До этого момента Владимир Елфимов находился под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Владимир Елфимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что в 2022-2025 гг. подсудимый совместно с гендиректором муниципального предприятия Андреем Батовым привлекали сотрудников «ИжГЭТ» вопреки их воле, а также спецтехнику предприятия к ремонтным и строительным работам в своих домовладениях в Ижевске и Завьяловском районе. Фигурантов задержали 28 января 2025 года.

Подробнее об этом читайте в материале «От депо до СИЗО».