Более тысячи человек заявились на участие в программе «СВОи герои. Кузбасс»

В Кемеровской области завершен сбор заявлений на участие в кадровой программе для участников специальной военной операции «СВОи герои. Кузбасс». Итоги этого этапа проекта подвел губернатор Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

По данным главы региона, в программе зарегистрировались 1063 человек. До 29 марта они смогут пройти онлайн-тестирование. Ранее, отвечая на вопросы в прямом эфире, господин Середюк сказал о том, что в первый поток программы «СВОи герои. Кузбасс» будет набрано 100 человек.

Программа «СВОи герои. Кузбасс» создана по образцу федерального проекта «Время героев». Ее слушатели пройдут подготовку для работы в органах региональной и муниципальной власти, на предприятиях и в учреждениях области.

Валерий Лавский