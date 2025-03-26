Пензенского водителя отправили в колонию за гибель в ДТП двух пенсионерок

В Пензе суд признал виновным 20-летнего местного жителя по уголовному делу о ДТП, в котором погибли две пенсионерки (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант признал свою вину и пояснил, что не заметил пешеходов. Он получил 4,5 года колонии-поселении, ему запретили управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Как выяснилось, утром 20 октября минувшего года фигурант нарушил ПДД и на проезжей части ул. Кирова в Пензе сбил на автомобиле «Лада-210740» женщин 1933 и 1934 годов рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу около остановки «Детская библиотека». Пострадавших с травмами доставили в больницу, где они скончались.

Павел Фролов