В пользу туристов из Ижевска с МВД взыскали убытки из-за сорванной поездки

Октябрьский райсуд Ижевска взыскал компенсацию с МВД в пользу местных туристов, у которых изъяли загранпаспорта в аэропорту Самары перед вылетом в Шарм-эш-Шейх, Египет, из-за ошибки ПО, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Загранпаспорта туристам выдали в сентябре 2023-го. Заявления на документы они подавали через портал госуслуг. В мае 2024-го они купили семейную турпутевку в Египет и были зарегистрированы на самолет авиакомпании Azur air. Однако на пограничном контроле аэропорта Самары загранпаспорта признали непригодными — документы изъяли. Без них туристы не смогли попасть на самолет.

«Истцы были вынуждены отказаться от полета в запланированную дату и сократить время отдыха на 3 дня»,— указано в сообщении судейского сообщества. Пострадавшие потребовали взыскать с МВД 152 тыс. руб. убытков и компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. руб.

Ответчик исковые требования не признал и сослался на то, что ошибка в машиночитаемой зоне паспортов возникла из-за недостатков ПО и оборудования. Техническое сопровождение осуществляло ООО «Эйти консалтинг» по госконтракту.

Суд признал, что паспорта признали недействительными из-за нарушения алгоритмов ПО, однако при выдаче паспорта «именно на сотрудников полиции возлагается обязанность своевременно и досконально проверить правильность внесенных данных, отсутствие технического брака документа». Судебная инстанция взыскала с МВД 152 тыс. руб. убытков и компенсацию морального вреда, частично снизив ее размер.