В Томске задержали шесть последователей экстремистской религиозной организации

В Томской области задержаны шесть человек за организацию деятельности экстремистской религиозной организации (ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ). Фигурантов дела решением суда поместили под стражу, сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 49-летний житель Краснодарского края вместе с пятью жителями Томска продвигали экстремистскую религиозную организацию. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о последователях «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Следователи установили, что обвиняемые проводили собрания и видеоконференции, вовлекая граждан в экстремистскую организацию.

Александра Стрелкова