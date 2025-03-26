Премиальный круиз из Москвы в Пермь оценили в 235 тыс. рублей
Круизная компания Volga Dream открыла бронирование летних маршрутов. Согласно официальному сайту организации, самым дорогим туром оказалась «Дягилевская Пермь». Стоимость путешествия из Москвы в Пермь с заходом в Углич, Нижний Новгород и Казань начинается от 235 тыс. руб. на одного человека. Первым на это обратило внимание издание 59.ru.
Согласно разделу круиза, длительность маршрута составит восемь дней и семь ночей. Общая протяженность — 2,2 тыс. км. Премиальный четырехпалубный теплоход оборудован 56 каютами, рестораном, барами и лаундж-зоной. В рамках развлекательной программы предусмотрены концерты фортепианной музыки. По пути туристы посетят Углич, Тутаев, Нижний Новгород, Казань, Елабугу и Чайковский.
Круизная компания Volga Dream базируется в Москве. Согласно официальному сайту, компания предлагает туристам путешествия по России на теплоходах премиум-класса. Стоимость самого дешевого круиза по маршруту «Знакомство с Волгой» из Москвы с заходом в Тверь и Углич начинается от 85,5 тыс. руб.