В Ярославле на улице Победы начались работы по проекту «Чистое небо», который предполагает перенос воздуших линий электропередач под землю для улучшения внешнего вида города. Об этом сообщили в филиале «Ярэнерго» ПАО «Россети Центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярэнерго Фото: Ярэнерго

Контракт заключен с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Сейчас специалисты готовят к монтажу опоры освещения, бурят котлованы и устанавливают закладные детали. В рамках проекта планируется перевести в подземные коммуникации 4,7 км воздушных линий. Прокладка кабеля будет осуществлена с использованием горизонтально-направленного бурения для сохранения целостности покрытия.

Кроме того, планируется замена железобетонных опор освещения на более эстетичные металлические многогранные конструкции и установка светодиодных светильников. На отдельных участках улицы шаг установки опор будет уменьшен для увеличения освещенности.

Антон Голицын