В Ульяновске ограничили движение троллейбусов из-за провала на дороге

Движение троллейбусов в Заволжском районе Ульяновска временно ограничено утром в среду, 26 марта. Речь идет об участке на перекрестке Димитровградского шоссе и улицы Жуковского. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение связано с тем, что разрушился колодец на проезжей части. Из-за этого провалился асфальт.

Глава города Александр Болдакин поручил руководству МКУ «Организатор пассажирских перевозок» усилить движение автобусов на участке. На месте работают аварийные бригады «Ульяновскводоканала».

Специалисты ведут раскопку и обследуют прилегающие участки коллектора диаметром 1000 мм. В ближайшие часы стартует ремонт поврежденного колодца. После этого проезжую часть восстановят и возобновится движение троллейбусов на участке.

Георгий Портнов