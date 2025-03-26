Глава СКР хочет знать, почему не расселяют жильцов аварийного дома в Астрахани

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков проведет процессуальную проверку по сведениям о нарушении прав жильцов аварийного дома в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ибрагиму Могушкову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах и о результатах проверки. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным СМИ и соцсетей, многоквартирный дом по ул. Бабефа в Астрахани был построен свыше 140 лет назад. Здание признали аварийным в позапрошлом году, поскольку в нем разрушаются несущие конструкции, там наблюдаются протечки кровли и трещины в стенах.

Жильцы, среди которых семьи с детьми, не раз обращались в компетентные органы по вопросу расселения, но безрезультатно. Люди проживают в небезопасных условиях.

Павел Фролов