В Казани за сутки произошло 198 ДТП

За 25 марта на дорогах Казани зарегистрированы сообщения о 198 дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате двух ДТП пострадали 2 человека, погибших нет. Среди происшествий с пострадавшими: наезд на пешехода на переходе и падение пассажира при резком торможении транспорта.

Из числа всех аварий 72 случая оформлены в центрах обработки ДТП, а еще 28 — на месте с материальным ущербом.

За сутки задержано 6 водителей в состоянии опьянения. В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлен один гражданин.

Дарья Сайфиева