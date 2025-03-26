В Самаре в апреле обновится структура муниципальной администрации

Структура администрации Самары официально обновится в апреле текущего года. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам мэра, задачи его заместителей будут конкретизированы, а полномочия между чиновниками строго разделят. В частности, у Ивана Носкова появятся три заместителя. Один из них будет отвечать за социальную сферу, второй — за градостроительство и управление муниципальным имуществом. В ведении третьего вице-мэра будут находиться вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Также будут изменены департаменты и отделы в составе муниципальной администрации. Иван Носков считает, что это повысит эффективность «работы каждого структурного подразделения».

Георгий Портнов