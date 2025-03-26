Глава СКР поручил организовать проверку после травмирования девочки в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов организует проверку по факту травмирования восьмилетней девочки в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Василий Семенов также доложит о принятом надзорным органом решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее СМИ написали, что в Советском районе Волгограда подросток на квадроцикле совершил наезд на восьмилетнюю девочку на самокате. По данному факту органы внутренних дел начали проверку. Следственные органы регионального подразделения СКР направили в прокуратуру ходатайство о передаче материалов в свое производство.

Павел Фролов