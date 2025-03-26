Суд оставил открытым процесс по делу о взыскании 100 млн рублей с «Уралдорстроя»

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил ходатайство региональной прокуратуры о рассмотрении в закрытом режиме дела о взыскании с ООО «Уралдорстрой» 100,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокуратура Челябинской области, действуя в интересах регионального министерства дорожного хозяйства, требует взыскать с подрядчика ущерб за не соответствующий техническому заданию ремонт 19 км дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык в Нагайбакском районе. Стоимость контракта составила 465 млн руб. Работа по нему была завершена осенью 2022 года. По данным надзорного ведомства, «Уралдорстрой» использовал дешевые материалы, которые не прописаны в сметной и проектной документации. Однако областной миндортранс принял и оплатил работы в полном объеме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», владелец и директор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в декабре 2023 года. Его подозревали в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову. Центральный районный суд Челябинска в январе 2025 года признал Нвера Колозяна виновным и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Следствие и суд установили, что предприниматель дал взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам. Владелец компании признал вину.

Виталина Ярховска