Поставку двух пассажирских теплоходов в Красноярский край отложили еще на год

Поставку пассажирских теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев» в Красноярский край отложили. «Это связано со сложностями завода-изготовителя и в том числе с организацией перегона судна сюда. Ожидается получение одного из этих судов в 2026 году»,— рассказал журналистам замруководителя по флоту администрации Енисейского бассейна внутренних водных путей Олег Дунаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», контракт стоимостью 8,7 млрд руб. на строительство теплоходов «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» был заключен в 2020 году. Их планируется приобрести в лизинг до 2040 года.

Пассажировместимость теплоходов рассчитана на 245 человек. В июле 2022-го в краевом правительстве сообщали, что корпус теплохода «Андрей Дубенский» практически собран на Средне-Невском судостроительном заводе. В апреле 2024 года губернатор Михаил Котюков не исключал проблемы с поставкой импортного оборудования для строительства круизных теплоходов.

Ранее сообщалось, что теплоход «Андрей Дубенский» должен быть передан региону летом 2023 года, второе судно — через год.

Александра Стрелкова