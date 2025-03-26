В Кузбассе повторно объявлен тендер на строительство школы в Новокузнецке

Минстрой Кузбасса объявил повторные торги на строительство школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево в Новокузнецке. Стоимость контракта составила более 4,8 млрд руб. Заявки на участие в тендере принимаются до 14 апреля, следует из данных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Образовательное учреждение, согласно конкурсной документации, будет рассчитано на 1,1 тыс. учащихся. Срок сдачи объекта определен до 10 декабря 2027 года.

Прошлые торги были объявлены в декабре 2024 года. В январе 2025-го на конкурс поступило две заявки. Одну из них региональный минстрой не допустил на тендер, вторую, от ООО УСК «Сибиряк», — отклонил, указав, что участник предоставил неполный пакет документов. Компания обжаловала это решение в ФАС, которая признала требование фирмы обоснованным. После этого ведомство обязало минстрой Кузбасса провести торги заново.

Распоряжение о строительстве образовательного учреждения администрация Кузбасса опубликовала в декабре 2024 года. В документе указывалось, что сдать школу необходимо не позднее 2028 года.

УСК «Сибиряк» зарегистрирована в 2004 году. Организация входит в топ-3 крупнейших застройщиков Красноярского края. По данным «Спарк-Интерфакс», в 2023 году ее выручка составила 7,48 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млн руб. Как писал «Ъ-Сибирь», учредитель УСК «Сибиряк» Владимир Егоров является фигурантом уголовных дел о мошенничестве при строительстве социального жилья и возведении транспортной инфраструктуры.

Александра Стрелкова