Три причины ехать на горный курорт «Архыз» прямо сейчас

Лучшие цены на ски-пассы и комфортные условия для активного отдыха

Горнолыжный сезон на курорте «Архыз» (Карачаево-Черкесия) сейчас в самом разгаре все еще продолжается — открыты оба склона: Южный и Северный, при этом для гостей все еще доступны все виды трасс от зеленых до черных.

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С начала марта на курорте «Архыз» действуют специальные скидки*: взрослый дисконтированный спортивный дневной ски-пасс стоит 2500 руб., детский — 1700 руб. Помимо выгодной цены весеннего дневного ски-пасса безусловным преимуществом для туристов станет отсутствие очередей (высокий сезон у катальщиков завершается), а также стабильно комфортная солнечная погода в регионе.

Всесезонный горный курорт «Архыз» — один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и 9 канатных дорог, высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в 2023 году его посетили более 800 тыс. человек. *Скидки действуют с 21.03.25 до окончания горнолыжного сезона 2025 г.

https://resort-arkhyz.ru/