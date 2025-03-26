Возбуждено дело о хищениях со счетов МУК «Красноярская»

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ) по подозрению в хищениях с баланса муниципальной управляющей компании «Красноярская». «После проведения бухгалтерской экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве»,— сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2023-м и 2024 годах организация оказывала услуги ЖКХ собственникам более 200 домов. За это время на счета фирмы поступило более 470 млн руб., 56 млн руб. из которых в счет оплаты ЖКУ. При этом на момент прокурорской проверки достаточного количества денег на счете организации не оказалось.

С 2024-го по 2025 год 58 домов были переведены под обслуживание других компаний. Однако, считают правоохранители, МУК «Красноярская» не перечислила новым компаниям необходимые 42 млн руб., оставив дома без баланса. Кроме того, на предприятии образовались долги перед ресурсоснабжающими организациями на 14 млн руб., которые были погашены за счет субсидии из местного бюджета.

Александра Стрелкова