Якутский певец Kit Jah попал в больницу с ножевым ранением

Исполнитель регги Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан Уола, известный под псевдонимом Кит Джа (Kit Jah), попал в больницу с ножевым ранением груди. Как сообщили «Ъ» в правоохранительных органах, госпитализация последовала за алкогольными посиделками в арендованном гостевом доме в селе Сунтар.

«Один из местных жителей, 34-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, предположительно причастен к причинению вреда здоровью (певцу.— "Ъ"). Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь»,— рассказали в пресс-службе МВД по Якутии. В минздраве позднее сообщили, что исполнитель пришел в сознание и пребывает в стабильном состоянии.

Певец находился в Сунтарском улусе на гастролях. Ранее у него был запланирован концерт в селе Элгээйи, который не состоялся из-за отключения электричества. До этого выступил в Мирнинском и Ленском районах.

Николай Борисов, Якутск