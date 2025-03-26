Группа жителей столицы Камчатки пошла под суд за организацию подпольного казино

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили «Ъ» в региональном ведомстве СК России. Шесть местных жителей в возрасте от 23 до 52 лет обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Следствием установлено, что фигуранты с июля до ноября 2024 года организовали в нежилом помещении по бульвару Рыбацкой Славы проведение азартных игр вне игровой зоны с использованием игрового оборудования и интернета. «Согласно правилам незаконного проведения азартных игр, посетителям предоставлялось место за персональным компьютером, подключенным к интернет-ресурсу и содержащим виртуальные азартные игры. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход игорного заведения»,— рассказали в краевом СУ СКР.

Сообщается, что их доход превысил 1,5 млн руб. Ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении главаря и еще нескольких членов организованной группы. Оперативным сопровождением расследования занимались сотрудники УФСБ при участии Росгвардии.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский