На Кубани количество индивидуальных предпринимателей за 2 года выросло на 12,4%

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Краснодарском крае за два года увеличилось на 12,4%: с 213,3 тыс. человек в 2022 году до 239,8 тыс. в 2024 году. По данным на 1 февраля 2025 года, на Кубани зарегистрировано 240,5 ИП. Они составляют основную часть субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона — 77,7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

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В ведомстве уточнили, что по количеству ИП Краснодарский край — первый в ЮФО и третий в стране после Москвы и Московской области. На государственную поддержку МСП в 2025 году из бюджета региона направят 336,9 млн руб.

HR-стратег и основатель HR-академии Элла Деткова отмечает, что бизнес-экосистема в ЮФО — это динамично развивающаяся среда с широкими возможностями для предпринимателей. Одним из самых экономически развитых регионов является, по мнению эксперта, Краснодарский край.

«Регион обладает мощным аграрным, логистическим и туристическим потенциалом. Наибольший потенциал для развития бизнеса я вижу в агросекторе, логистике, HoReCa, строительстве и IT. Эти отрасли устойчивы, но нуждаются в эффективных HR-решениях, автоматизации и грамотном управлении человеческими ресурсами. Успешность бизнеса здесь зависит от системности мышления и стратегического подхода. Региональные рынки развиваются, но конкуренция усиливается — выигрывает тот, кто умеет правильно управлять командой, выстраивать бренд работодателя и внедрять технологии»,— считает эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2024 году количество субъектов МСП в Краснодарском крае выросло до 308,5 тыс., что на 5,1% больше, чем годом ранее.

Маргарита Синкевич