Губернатор Кубани поручил восстановить мост в поселке Голубая Нива

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился отремонтировать мост на въезде в поселок Голубая Нива, заменить водонапорную башню в Рисовом сельском поселении до 1 сентября и привести в порядок улицы Славянска-на-Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вениамин Кондратьев обсудил с активом Славянского района проблемные вопросы муниципалитета. По его словам, для ремонта необходимо просчитать стоимость работ и параллельно начать поиск подрядчиков, чтобы в течение месяца принять окончательное решение по проекту. Деньги на эти работы предусмотрят в бюджете Краснодарского края.

Также жительница Славянска-на-Кубани рассказала о плохом состоянии улицы Совхозной, ведущей к медучреждению. Глава региона сообщил, что работы выполнят поэтапно при софинансировании из краевого и местного бюджетов. Кроме того, по просьбе жительницы районного центра, губернатор поручил отремонтировать тротуар на улице Школьной.

Алина Зорина