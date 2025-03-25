Паздерино и сложено

В деревне Паздерино Пермского округа появится еще один логистический центр формата light industrial для представителей малого и среднего бизнеса. В проекте ООО «Прайм-Логистик», который получил статус приоритетного инвестиционного, участвует, в том числе, предприниматель из Оренбурга Ринат Зинатуллин. В ООО он является финансовым директором. Сам центр будет возведен рядом с Восточным обходом, где завершается строительство еще одного складского центра ООО «Ива-Строй». По словам господина Зинатуллина, проекты двух складских комплексов имеют разную концепцию, поэтому не создадут потенциальной конкуренции. По словам экспертов, новый объект поспособствует устранению дефицита складских площадей, но владельцы проектов могут столкнуться с конкуренцией за рабочую силу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Пермское ООО «Прайм-Логистик» намерено построить в Паздерино (Пермский муниципальный округ) «складской комплекс с сопутствующей инфраструктурой» (класса А, light industrial). На недавнем заседании регионального совета по предпринимательству проекту был присвоен статус приоритетного инвестиционного. По данным правительства Пермского края, общий объем инвестиций составит 543 млн руб. На эти средства будет построен складской комплекс площадью 6 тыс. кв. м, административно-офисная часть площадью 2,1 тыс. кв. м, паркинг площадью 7 тыс. кв. м на 200 авто, а также столовая площадью 500 кв. м на 300 посадочных мест. В 2025 году планируется завершить проектирование объекта, в 2026-м — подготовку площадки, а в 2027-м провести регистрационные и кадастровые работы с установкой оборудования.

Предполагается, что с 2025 по 2037 год налоговые поступления в бюджет Пермского края от деятельности центра составят 240,4 млн руб., в местную казну — 7,1 млн руб. Взамен в ближайшие два года «Прайм-Логистик» обязуется обустроить социальную инфраструктуру на территории округа на сумму не менее 1,5 млн руб. по соглашению с местными властями. Согласно проекту, компании предоставят на льготных условиях участок в 2,5 га на Восточном обходе Перми.

По данным Rusprofile, ООО «Прайм-Логистик» учреждено в конце 2024 года уроженцем Москвы Михаилом Авдеевым. Господин Авдеев является учредителем двух столичных ООО: «Информационные технологии» и «Юджин-Эстейт». Основной вид деятельности компании — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Также организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления. По данным „Ъ-Прикамье“, проект «Прайм-Логистик» реализуется при участии бизнесмена из Оренбурга Рината Зинатуллина. Согласно информации Rusprofile, господин Зинатуллин ранее выступал учредителем трех компаний, ведущих деятельность на территории Оренбургской области, включая ООО «Строй-Люкс» и ООО «Архстрой». ООО «Прайм-Логистик» также занималось строительством жилых помещений на территории Оренбуржья. В «Прайм-Логистик» Ринат Зинатуллин занимает должность финансового директора.

При этом на примыкающем к будущей стройке участке строительство логистического центра завершает другая пермская компания — ООО «Ива-Строй», связанная с депутатом оренбургского городского совета, директором инвесткомпании «Оренбургстрой» Андреем Хавиловым. Ранее рядом с комплексом «Ива-Строй» планировала строительство логистического центра близкая обществу организация «Ива-Логистик». Однако в 2024 году проект претерпел изменения — с инициативы «Ива-Логистик» сняли статус приоритетного. Как тогда поясняли в краевом АИР, такое управленческое решение позволит компании увеличить площадку и качественно разместить на ней все планируемые объекты складского комплекса.

Сам Ринат Зинатуллин пояснил «Ъ-Прикамье», что проекты этих двух складских комплексов имеют разную концепцию деятельности, поэтому не создадут потенциальной конкуренции. Так, объект «Прайм-Логистик» возводится в отличительном формате light industrial, предполагающем наличие универсальных производственных помещений с небольшими отдельными блоками. В них представители малого и среднего бизнеса могут разместить легкое производство, организовать хранение готового товара, а также открыть офис и разместить там сотрудников. Из-за формата складского комплекса его якорные арендаторы пока неизвестны. «Потенциальные клиенты определятся уже после строительства центра. Решение о его возведении в Прикамье связано с отсутствием в регионе достаточного количества складских помещений формата light industrial»,— подчеркнул господин Зинатуллин.

Отметим, что рядом с деревней Култаево строительством еще одного крупного складского помещения занималась структура оренбургского девелопера «ПФО Групп» — ООО «Логопарк Пермь». Соответствующий проект получил статус приоритетного инвестиционного в 2023 году. Сообщалось, что в возведение объекта площадью 54,4 тыс. кв. м инвестируют почти 3 млрд руб. Комплекс класса А предназначен для сетей «Пятерочка» и «Чижик» холдинга Х5. В конце 2024 года X5 Group сообщило об открытии распределительного центра в Пермском крае, однако его адрес не уточнялся.

Источник на региональном рынке складских помещений сомневается, что соседство двух крупных логистических комплексов может повлиять на качество их работы. Тем не менее, может возникнуть ситуация, провоцирующая конкуренцию работодателей за кадровый потенциал. «Паздерино является привлекательной площадкой для строительства складских центров ввиду удобной транспортной доступности с Восточного обхода и наличия подходящих ровных земельных участков. Как правило, современные логистические комплексы наиболее активно возводятся в Московской и Ленинградской областях. Теперь федеральные девелоперы, вероятно, выбирают стратегию развития и в регионах»,— отметил собеседник.

Активное строительство логистических центров в Прикамье, по словам источника, связано с потребностью бизнеса переезжать в более современные складские площади. От этого напрямую зависит эффективность складской логистики. При этом важно учитывать, что «аренда нового складского фонда значительно выше устаревшего».

Анастасия Леонтьева