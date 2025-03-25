Уральцы получили 775 электронных охотничьих билетов с начала года

С начала года в Свердловской области более 700 охотников получили 775 охотничьих билетов в электронном виде, сообщил директор департамента по охране животного мира региона Александр Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новая форма документа стала доступна с 1 января благодаря запуску государственной информационной системы «Охота». Электронный охотничий билет выдается по умолчанию, но по желанию можно получить и бумажный вариант. Срок оформления билета через портал «Госуслуги» составляет пять рабочих дней.

Всего в Свердловской области охотничьи билеты единого федерального образца имеют более 130 тыс. человек, включая стрелков-спортсменов.

Господин Кузнецов отметил рост численности охотничьих ресурсов в регионе, связанный с охранными и биотехническими мероприятиями. В частности, численность сибирской косули увеличилась на 6,7%, лосей — на 3,7%, зайцев-беляков — на 9,1%, рысей — на 26,6%, а популяция северного оленя — на 80%.

Полина Щуцкая