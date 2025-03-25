В Черноземье 26 марта будет облачно и дождливо, от 0°С до +13°С

В среду, 26 марта в Черноземье будет облачно и дождливо. Температура — от 0°С ночью до +13°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит +5°C. Днем — +13°C.

В Воронеже ночью — дождь, +4°C. Днем — небольшой кратковременный дождь, +11°C.

В Курске ночью будет +4°C. Днем — +10°C.

В Липецке ночью ожидаются осадки, температура — 0°C. Днем — небольшой кратковременный дождь, +9°C.

В Орле ночью прогнозируются небольшие осадки, +1°C. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, +9°C.

В Тамбове в темное время суток ожидаются осадки, +1°С. Днем — небольшой дождь, +8°C.

Юрий Голубь