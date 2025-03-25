Утверждено обвинение украинским военнослужащим, вторгшимся в Курскую область

В Главной военной прокуратуре утверждены обвинительные заключения по 15 уголовным делам, возбужденным в отношении украинских военнослужащих, вторгшихся на территорию Курской области,— Григория Микушева, Максима Назаренко, Сергея Смулько, Максима Левченко, Александра Маслинкова, Игоря Снижко, Николая Тесли, Александра Цвилия, Николая Шевченко, Дмитрия Яремова, Петра Войта, Василия Патлачука, Романа Ромакина, Вадима Разгона, Виталия Солодухи, Дмитрия Санкевича, Евгения Гоча, Владимира Николаенко и Николая Поповича. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Они обвиняются по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

Как установило следствие, в сентябре—ноябре прошлого года обвиняемые, вооруженные личным стрелковым оружием и боеприпасами к нему, нарушая суверенитет России, незаконно вторглись в составе своих подразделений на территорию Курской области и заняли позиции на участках местности в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. Установив единую систему разведки, связи и огня, они блокировали и удерживали под вооруженным контролем населенные пункты, препятствовали эвакуации мирного населения, дезорганизовывали деятельность органов государственной власти и местного самоуправления.

Спустя непродолжительное время все они были задержаны российскими военнослужащими.

После вручения копий обвинительных заключений обвиняемым уголовные дела будут направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Андрей Андреев