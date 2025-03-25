Резидент «Сириуса» начнет клонирование обезьян для медицинских исследований

Компания «Артклонтэк», резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус», запускает проект по клонированию приматов для изучения эмбрионального развития, генетических заболеваний и совершенствования репродуктивных технологий. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ученые намерены использовать клонированных обезьян для изучения эмбрионального развития и генетических патологий. Полученные результаты станут базой для создания новых лекарственных средств и проверки методов терапии. В ходе исследований специалисты применят технологии генетического редактирования для модификации определенных физиологических параметров моделей.

Генеральный директор «Артклонтэк» Александр Кузнецов отметил, что одной из важнейших задач является повышение репродуктивной способности человеческих эмбрионов для процедуры ЭКО. Результативность переноса эмбрионов составляет от 40 до 60%, а в некоторых случаях процесс значительно усложняется, что вынуждает пациентов многократно проходить процедуру. В экспериментах на приматах исследователи планируют разработать методики, позволяющие улучшить эффективность репродуктивных технологий для человека.

Алина Зорина