Минобрнауки готовит программу адаптации вернувшихся из зоны СВО сотрудников вузов

Минобрнауки разрабатывает специальную программу ресоциализации для научных сотрудников и преподавателей университетов, вернувшихся из зоны боевых действий. Об этом замглавы министерства Константин Могилевский сообщил во время выступления в Совфеде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Могилевский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Константин Могилевский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В наших подведомственных организациях и университетах есть люди, которые ушли на специальную военную операцию, были мобилизованы или заключили контракт с Вооруженными силами. Мы их ждем и готовим целую серию программ мероприятий по адаптации и ресоциализации ветеранов СВО»,— пояснил господин Могилевский (цитата по ТАСС).

Он не уточнил, скольких сотрудников и преподавателей вузов может затронуть эта программа. В Минобороны сообщали, что преподаватели медицинских вузов работают в зоне СВО врачами.

Полина Мотызлевская