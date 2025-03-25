«Трампа проверяют на прочность»

Иран заявил, что пока не подготовил ответ на фактический ультиматум Дональда Трампа. Ранее президент США потребовал от Исламской Республики отказаться от ядерной программы. В противном случае Белый дом обещает серьезные последствия. Одновременно Америка продолжает наносить удары по йеменским хуситам. Движение отвечает новыми ракетными обстрелами Израиля. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трампа затягивают в ближневосточную ловушку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп, предположительно, в начале марта отправил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с требованием в двухмесячный срок вступить в переговоры с Америкой и оформить отказ от создания ядерного оружия. Это еще называют ядерной сделкой. В противном случае президент США обещает Исламской Республике серьезные последствия. Однако официальный Тегеран не торопится с ответом, тогда как часы тикают, время, как говорится, пошло. Министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что ответ прорабатывается. Сам аятолла неоднократно давал понять, что подобный тон не приемлет. Однако на основании витиеватых восточных формулировок можно сделать вывод, что страна может пойти на диалог с неверными, но это из области теории. Видимо, надо как следует попросить.

Между тем США решили вразумить йменских хуситов — по ним наносятся серьезные удары. Явно террористическому движению предъявлен ультиматум: прекратить пиратство Баб-эль-Мандебском проливе, если нет, пеняйте на себя. Трамп также предостерегает Иран, чтобы не испытывал судьбу и прекратил поддерживать своих союзников из Йемена. Тегеран утверждает, что ни при чем, а хуситы отвечают ракетными обстрелами Израиля и утверждают, что даже атакуют американские авианосцы. Сложно сказать, чем все это закончится.

Очень похоже, что никто ни в какие переговоры вступать не собирается, а Трампа просто проверяют на прочность. Способен он на жесткие действия или это просто очередные слова?

Что касается хуситов, большинство востоковедов сходятся во мнении, что победить их только воздушными ударами невозможно. Их базы и ракетные установки спрятаны в горах и фактически неуязвимы для авиации. Бомбить города бессмысленно, в частности, потому что цена человеческой жизни там минимальна. Станет лишь одной гуманитарной катастрофой больше. Главная проблема — Иран. Это понятно всем. Готов ли 47-й президент США ее решить? Очень сложно сказать.

В общем и целом это похоже на вызов. При том что партию вполне можно и проиграть. Особенно, если в чат обсуждения стратегических секретов добавлять случайных людей. Как бы то ни было, Ближний Восток успокаиваться не собирается. Очень возможны новые сюрпризы, в том числе со знаком минус. И здесь надо напомнить, что Дональд Трамп одной из главных своих задач провозгласил достижение мира во всем мире, при нем войны должны прекратиться. Но пока что мы этого не видим. К сожалению.

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Дмитрий Дризе