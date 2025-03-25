В Краснодаре посетительницу ресторана задержали за нацистский лозунг

Полиция Краснодара привлекла к административной ответственности 32-летнюю гостью краевой столицы, выкрикнувшую запрещенный нацистский лозунг в одном из ресторанов на улице Рашпилевской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, во время исполнения патриотической композиции задержанная из хулиганских побуждений выкрикнула лозунг запрещенной националистической организации недружественного государства. Причиной поступка, по ее словам, стала резкая антипатия к другим гостям заведения.

За данное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) женщине грозит административный арест до 15 суток.

Алина Зорина