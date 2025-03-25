В Анапе обнаружили новые выбросы мазута

Небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили в Анапе на четырех участках побережья. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы нашли около «Пляжного поселка», центрального пляжа, рядом с устьем реки Можепсин и на участке пляжа между селом Витязево и станицей Благовещенской. Сейчас специалисты убирают новые выбросы, а после продолжат просеивать песок на остальной части побережья.

Ранее небольшие выбросы обнаружили 21 марта. Нефтепродукт нашли на береговой линии Пляжного поселка в Анапе и на участке пляжа в поселке Джемете.

Алина Зорина