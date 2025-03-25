Глава Башкирии не видит причин для ограничения труда мигрантов

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не видит необходимости в ограничении труда мигрантов в разных отраслях экономики. По его словам, в республике удается «сохранять баланс» за счет того, что приезжие адаптируются к местным реалиям и обычаям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы понимаем, что нам нужны трудовые ресурсы из других стран, особенно в условиях, когда наша экономика активно развивается. Но важно проводить грамотную, взвешенную работу по адаптации мигрантов, которые должны жестко соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции»,— написал господин Хабиров по итогам совета региональных глав Приволжского федерального округа, прошедшего в Казани под руководством полномочного представителя президента РФ Игоря Комарова. Тем не менее, добавил глава Башкирии, руководство готово пойти на ограничения в том случае, если мигранты не будут выполнять требований.

В конце 2024 года ограничения на работу мигрантов ввели власти Ханты-Мансийского автономного округа, там иностранные граждане не смогут трудиться в 22 сферах. До этого планы запретить мигрантам работать в десяти отраслях экономики обсуждались в Татарстане. А в Вологодской области запрет мигрантам трудиться на стройке продержался меньше недели.

Идэль Гумеров