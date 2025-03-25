На заводе «Омский каучук» планируется запустить производство полиизобутилена

ГК «Титан» намерена запустить в 2025 году на площадке «Омского каучука» производство полиизобутилена. Таким образом предприятие закроет 100% спрос российского рынка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний Михаила Сутягинского.

«Необходимо создавать собственные технологии и модернизировать действующие производства. Именно полиизобутилен является сегодня российской разработкой, на это у нас есть патент и, согласно данному документу, мы планируем дальше развивать следующие переделы этой продукции, потому что она используется во многих направлениях», — сообщил господин Сутягинский во время международной научно-практической конференции по наращиванию технологических проектов в химической промышленности в Омске.

Строительство производственного комплекса мощностью 10 тыс. тонн полиизобутилена началось в 2023 году. Капитальные затраты составили около 900 млн руб. Завершить проект планировалось до 2025 года. Продукт применяется в смазочных материалах, клеях и герметиках, электроизоляционных изделиях, эмульгаторах, а также в геологоразведке.

ПАО «Омский каучук» - одно из старейших предприятий нефтехимии Омской области. В настоящее время завод выпускает несколько марок каучуков, латексы, высокооктановые добавки к топливам и другую химическую продукцию.

Лолита Белова