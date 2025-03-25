В Самарской области экс-главврача Жигулевской центральной горбольницы обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Жигулевская утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ СО «Жигулевской центральной городская больница». Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), сообщает прокуратура Самарской области.

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По версии следствия, главврач в 2021 году заключил контракты на поставку медицинских товаров на общую сумму 5,6 млн руб. с двумя аффилированными ему организациями. Больница по его указанию приняла товар ненадлежащего качества и оплатила его.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Ранее главного врача освободили от занимаемой должности «в связи с неурегулированием конфликта интересов, возникшего в связи с заключением ГБУЗ СО «Жигулевская центральная городская больница» контрактов с аффилированными юридическими лицами».

Руфия Кутляева