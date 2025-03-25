Директор школы в Оренбурге обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий

Прокурор Промышленного района утвердил обвинение по уголовному делу в отношении директора школы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, обвиняемая с 2017 года по 2023 год «убеждала подчиненных о необходимости перечислять ей деньги из полученной зарплаты для покрытия расходов образовательного учреждения и выплаты премий». Потерпевшие под угрозой увольнения перечислили своему руководителю 77 тыс. руб. Дело направлено в суд.

Руфия Кутляева