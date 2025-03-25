«Виртуальные собеседники лишены эмпатии»

Активное взаимодействие с чат-ботами наподобие ChatGPT может привести к повышенному чувству одиночества и снижению уровня социализации, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование OpenAI и Массачусетского технологического института. В исследовании приняли участие почти 1 тыс. человек. В течение месяца они ежедневно общались с ChatGPT не менее пяти минут. Новороссийский психолог Наталья Зиновьева считает, что регулярная замена живого общения виртуальным приводит к негативным последствиям для психики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Зиновьева

Фото: предоставлено автором Наталья Зиновьева

Фото: предоставлено автором

«Искусственный интеллект (ИИ) может служить условным собеседником в определенных ситуациях, однако он не способен заменить общение с живым человеком. ИИ принципиально отличается от человека отсутствием эмоционального включения, эмпатии и сопереживания. Виртуальные помощники обучены давать ответы, но не обеспечивают подлинной обратной связи. Искусственный интеллект имеет форму, но лишен сути — он обладает обширным набором ответов, но не способен к пониманию настоящих отношений.

Искусственный интеллект может создать имитацию общения. Точно также, к примеру, можно общаться с попугаем. С одной стороны, это в какой-то степени избавляет от ощущения одиночества, с другой — ведет к отшельничеству. Органы чувств перестают искать обратную связь, соприкосновения с человеком, и это, несомненно, отражается на нашем характере, на нашей психике, на нашей коммуникабельности.

Человек, который перестал нуждаться в живом теплом общении и выбрал взаимодействие с искусственным интеллектом, душевно сильно заболел.

Человек чувственный, настоящий, глубокий, развитый, мудрый, а значит, духовно здоровый, никогда не выберет искусственный интеллект как партнера и собеседника.

Именно поэтому я не верю, что искусственный интеллект когда-то заменит человека и захватит наш мир, потому что мы его выберем. Здоровые люди не выберут».