В Самаре суд рассмотрит дело о злоупотреблении полномочиями при возведении футбольного манежа

В Кировский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» и ведущего инженера учреждения. Они обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня но ноябрь 2023 года чиновники, ответственные за за ввод в эксплуатацию строительного объекта «Крытый футбольный манеж», подписали акты приемки и справки о стоимости выполненных работ в полном объеме. Однако они знали о допущенных нарушениях при строительстве спортобъекта. Кроме этого, не все работы были выполнены.

Футбольный манеж не ввели в эксплуатацию, так как другие контролирующие органы своевременно выявили допущенные в ходе строительства нарушения и не подписали документы, необходимые для его принятия. Объект возводился в рамках нацпроекта «Демография».

Руфия Кутляева