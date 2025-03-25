В Севастополе будут судить пенсионера за педофилию

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело 70-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над десятилетней соседкой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2024 года пенсионер, проживающий в частном доме в Нахимовском районе, втерся в доверие к десятилетней соседке и заманил ее к себе. Воспользовавшись психологической незрелостью и беспомощностью ребенка, мужчина совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

После произошедшего потерпевшая рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд. Фигуранту инкриминируют преступление по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Алина Зорина