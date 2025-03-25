Пьяная женщина протащила полицейского на капоте автомобиля в Пермском крае

Женщина за рулем автомобиля Ford Focus в Пермском крае, не желая остановиться, протащила полицейского на капоте около 200 м, сообщили в ГУ МВД региона. Ее пришлось задерживать стрельбой по колесам. Автомобиль затормозил, столкнувшись с бетонным столбом.

Водитель 1987 года рождения. Алкотестер показал, что она находилась в нетрезвом состоянии (в выдыхаемом воздухе обнаружено 0,84 мг/л этилового спирта). По факту составлены материалы об административных нарушениях.

«Возле одного из домов по ул. Дзержинского инспектор ДПС вышел из служебного автомобиля и с помощью жезла потребовал остановиться водителю "Форд Фокус". Он начал притормаживать, но когда полицейский взялся за ручку водительской двери и приоткрыл дверь, а другой рукой схватился за стойку кузова, нарушитель нажал на газ, увеличил скорость и вновь попытался скрыться, при этом протащив сотрудника ДПС около 200 м»,— говорится в сообщении ведомства.

В результате стрельбы никто не пострадал. Повреждены задние колеса и бампер автомобиля женщины.