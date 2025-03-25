В Чебоксарах вынесен приговор членам организованной преступной группы (ОПГ) за мошеннические действия с использованием подложных документов для хищения бюджетных средств, а также их последующей легализации. Ущерб от их действий составил 12,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах осуждены члены ОПГ за мошенничество с субсидиями на 12,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах осуждены члены ОПГ за мошенничество с субсидиями на 12,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с ноября 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемые занимали руководящие должности в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки. Участниками ОПГ была разработана схема хищения государственных субсидий.

Вступив в преступный сговор с руководителем фирмы, занимающейся установкой газобаллонного оборудования, они оформили фиктивные документы о якобы проведенном переоборудовании 64 автобусов для использования газа в качестве топлива. Эти подложные документы были направлены в учреждение, подведомственное Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашии, после чего членам ОПГ были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 12,5 млн руб.

В декабре 2022 года участники ОПГ легализовали часть похищенных средств на сумму 1 млн руб. Они осуществили перевод денежных средств со счета одной из компаний на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные рекламные услуги, которые фактически не предоставлялись. Полученные средства были направлены на погашение долгов перед контрагентами.

Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству следствия судом был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 16 млн руб.

Фигуранты дела признаны виновными по нескольким статьям УК РФ: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

По решению суда два лидера преступной группы приговорены к лишению свободы: одному назначено наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима, другому — 6,5 лет. Осужденных обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. руб., а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 года.

Кроме того, с них конфискованы денежные средства, полученные преступным путем, в доход государства. В счет возмещения ущерба с осужденных взыскано более 10,5 млн руб. в доход бюджета Чувашии.

Третий участник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также с него конфискованы денежные средства, добытые преступным путем, в пользу государства.

Артём Дергунов