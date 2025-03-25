В Саратове перевозчика обязали выплатить пострадавшему в ДТП пассажиру 300 тыс.

В Саратове благодаря прокуратуре взыскали с перевозчика 300 тыс. руб. компенсации морального вреда, причиненного ДТП, в пользу пассажира автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Ленинского района Саратова в ходе проверки выяснила, что водитель автобуса Gazzelle Next выехал за пределы проезжей части и протаранил дерево. Произошло это в районе дома № 126 по проспекту им. 50 лет Октября. В результате дорожной аварии пассажир этого транспортного средства получил тяжкие телесные повреждения.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд взыскать с ООО «Пассажиртранс» компенсацию морального вреда пострадавшему. Суд удовлетворил требование, организацию обязали выплатить заявителю 300 тыс. руб.

Павел Фролов