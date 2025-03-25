В Челябинске в 3,5 раза увеличили сброс воды на Шершневском водохранилище

Повысился уровень воды в реке Миасс в Челябинске из-за увеличения объемов сброса на Шершневском водохранилище. По данным министерства экологии региона, сегодня сбрасывается 50 кубометров в секунду. Это в 3,5 раза больше, чем неделю назад.

18 марта главный инженер филиала по эксплуатации водохранилищ Челябинской области федерального учреждения «Центррегионводхоз» Анатолий Осипов на заседании рабочей группы по подготовке к паводкам сообщал, что сброс воды на Шершневском водохранилище составляет 14 кубометров в секунду.

Сегодня в центре Челябинска река Миасса практически достигла уровня новой набережной. Минэкологии региона сообщает, что «в данный момент ситуация удовлетворительная и находится на постоянном контроле». Специалисты обследовали реку от плотины у Шершневского водохранилища до моста через реку Миасс в районе поста ГАИ в Металлургическом районе, уделив особое внимание территориям, где в прошлом году в пик паводка наблюдалось подтопление.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году в конце июля из-за затяжных обильных дождей и увеличения сброса воды на Шершневском водохранилище река Миасс вышла из берегов и подтопила набережную в центре города и дорогу под путепроводом рядом с торговым комплексом «Родник».