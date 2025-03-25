Пропавшую год назад Анну Цомартову объявили в международный розыск

Спортсменку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову, пропавшую без вести год назад, объявили в международный розыск. Информацию журналистам подтвердила мать Анны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диана Цомартова Фото: Диана Цомартова

В постановлении о международном розыске указано, что ростовчанка Анна Цомарова могла быть похищена. Следователи считают, что ее могли вывезти морским путем, так как она исчезла в районе моря. Также рассматривается версия похищения.

Особое внимание привлекло фото из Дубая, где прохожая заметила девушку, похожую на пропавшую Анну Цомарову. Следователь направил это фото на независимую экспертизу, после чего и было принято решение объявить спортсменку в международный розыск.

Как уже сообщал «Ъ-Кавказ» 22-летняя Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. 10 февраля 2024-го она приехала в Каспийск на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу. После соревнований Цомартова вышла из Дворца спорта Али Алиева и пошла гулять по набережной, после бесследно исчезла.

Николай Аксенов