Самарские таможенники предотвратили вывоз нефтяного битума в Кыргызстан

Мобильная группа Самарской таможни в Оренбургской области остановила для проверки грузовое транспортное средство, следовавшее из Санкт-Петербурга в Бишкек. В грузовом отделении были найдены 100 бочек с незадекларированными нефтепродуктами, сообщили в Приволжском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В результате проверки было установлено, что указанный в документах отправитель не заключал международных контрактов и не имел отношения к данной поставке битума за рубеж.

Решением суда водитель был признан виновным по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

Конфискованный товар планируют передать на нужды специальной военной операции.

Алексей Алексеев