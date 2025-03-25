«Разработчики с дотошностью подошли к подбору камер в этой модели»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом флагмане бренда, скрывающем под внешностью книжки-гармошки очень обширный набор функций для создания фото и видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: huawei.com Фото: huawei.com

При своих уникальных внешних особенностях тройной складной смартфон Huawei Mate XT точно может похвастать чем-то еще кроме форм-фактора книжки-гармошки. Разработчики с дотошностью, характерной для флагманских решений, подошли к подбору камер в этой модели. Складной смартфон оснастили увесистым основным набором сенсоров и фирменной технологией XMAGE. Последняя, если описать коротко, обеспечивает довольно приятные цветопередачу, контраст и детализацию изображений. Что важно для фотографа любого уровня, проприетарная разработка Huawei уверено проявляет себя в любых условиях освещения.

В качестве основного используется модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией и переменной физической диафрагмой, регулирующейся в десяти ступенях в значениях f/1.4 до f/4. Подбор числа может происходить автоматически или в ручном режиме для корректного, с точки зрения пользователя, контроля глубины резкости и экспозиции. В реальности же больше времени проводишь, глазея на работу диафрагмы. Баловство со «зрачком» камеры одновременно и предсказуемо, и увлекательно.

Функция Ultra Speed Snapshot в жизни среднего пользователя пригождается редко. Но первое время довольно забавно охотиться за быстро движущимися объектами: машинами, животными или, например, спортсменами, чтобы убеждаться в почти магической способности Mate XT фотографировать с сохранением фокуса в нужном месте. Тройной складной смартфон оснастили еще и перископом. Его система линз позволяет получать отличные 12 Мп изображения при оптическом увеличении в 5,5 раз. Эта способность в быту кажется не более чем приятной опцией. Но наличие такого инструмента как-то само по себе порождает интерес к съемке удаленных объектов. Их потом удобно разглядывать или редактировать на полностью развернутом до 10 дюймов дисплее. Еще один 12 Мп объектив отвечает за фото и видео в широкоугольном виде. Сенсор с обзором 120 градусов хорошо упаковывает в кадр пейзажи или групповые фото. Да, не лучший вариант для вечерней или ночной фотографии, но при хорошем освещении только радует.

Эта троица вкупе со спектральным сенсором образуют на задней панели Mate XT внушительный блок, поддерживающий своим объемом, материалами и дизайном образ солидного флагмана. Уверен, большинству потенциальных владельцев этого довольно нишевого устройства для хороших фото и видео хватит одних лишь автоматических настроек. Любопытно, это скорее признак излишества или совершенства исполнения?

Александр Леви